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Сегодня, 17:11

Канчельскис: «Спартак» — самая смешная команда, но жалко, что из-за дилетантов страдает такой великий клуб»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил результаты «Спартака» в текущем сезоне после поражения от «Факела» в 13-м туре РПЛ (0:2).

«Это было великое сражение, «Спартак» проиграл. Самая смешная команда для меня — это «Спартак». Я уже сказал, что красно-белые будут четвертыми-пятыми, в каждом сезоне они будут занимать это место. Хотя они не заслуживают по всем понятиям, но у них работают дилетанты и глупые люди. Так думаю не только я — это говорят все. Просто не могут сказать в открытую. И спартаковцам я это говорил, но они не слышат. Играйте в футбол, как хотите. Мне сейчас «Спартак» неинтересен. Жалко, что страдает такой великий клуб, с армией болельщиков. Из-за глупых дилетантов и негодяев», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

«Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 20 очков. В следующем туре красно-белые сыграют против «Локомотива». Матч пройдет 5 ноября.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-spartak-samaya-smeshnaya-komanda-no-zhalko-chto-iz-za-diletantov-stradaet-velikii-klub-300062/
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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