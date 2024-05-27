Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:16

Канчельскис: «После такого сезона шансы Соболева уехать в Европу — минимальные»

Владислав Корегин
Telegram Дзен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Александра Соболева в сезоне-2023/24.

«Нужен ли «Спартаку» новый форвард, лучше спрашивать у спортивного блока красно-белых. Потенциально Соболев способен быть основным и много забивать, но стабильно это делать у него не получается. Может ли он заинтересовать европейские клубы? После такого сезона шансы Соболева уехать в Европу — минимальные», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

27-летний Соболев отыграл 34 матча за «Спартак» во всех турнирах в сезоне-2023/24, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Читайте также
Полина Гагарина даст большой концерт в «Лужниках»
«Зенит» стал 10-кратным чемпионом России
Захарова ответила на слова президента Эстонии о намерении поставить РФ на колени
Хави зовут в «Челси» вместе с Гави, почему новым тренером «Барсы» назначают Флика. Что происходит в «Барселоне» после окончания чемпионата Испании
Друг сдавшегося на танке в российский плен бойца ВСУ объяснил поступок мужчины
Столтенберг: НАТО пытается избежать прямого столкновения с Россией из-за Украины
Популярное видео
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Горшков: «Митай — один из лучших легионеров РПЛ. В следующем сезоне он может еще больше себя проявить»
Шалимов: «Не согласен с тем, что «Динамо» играло от обороны с «Краснодаром»
Медведев шуткой оценил состояние своего здоровья: «Занимаюсь в общей группе»
Личка — о работе в «Динамо»: «Я чувствую себя здесь хорошо. Честно скажу, комфортно»
Филимонов двумя словами оценил сезон «Спартака»
Кассьерра — лучший футболист сезона по оценкам «СЭ». Топ-20 игроков и символическая сборная
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Агент Дюпина не исключил, что вратарь продолжит карьеру в зарубежном чемпионате