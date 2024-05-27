Канчельскис: «После такого сезона шансы Соболева уехать в Европу — минимальные»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Александра Соболева в сезоне-2023/24.

«Нужен ли «Спартаку» новый форвард, лучше спрашивать у спортивного блока красно-белых. Потенциально Соболев способен быть основным и много забивать, но стабильно это делать у него не получается. Может ли он заинтересовать европейские клубы? После такого сезона шансы Соболева уехать в Европу — минимальные», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

27-летний Соболев отыграл 34 матча за «Спартак» во всех турнирах в сезоне-2023/24, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.