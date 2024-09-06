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Сегодня, 11:32

Канчельскис: «В «Крыльях Советов» Сергеев будет много забивать и станет лучшим бомбардиром»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал переход форварда Ивана Сергеева из «Зенита» в «Крылья Советов».

«У Сергеева будет игровая практика, поэтому отношусь положительно к этому переходу. Это правильное решение для всех. Человек хочет играть в футбол. Он — молодец, сделал серьёзный шаг. Мог оставаться в «Зените», но он там мало играет, больше сидит на скамейке. Радует, что у него есть желание больше выходить на поле. Думаю, в «Крыльях» он будет много забивать и станет лучшем бомбардиром. В РПЛ в пятёрке должен быть. Много футболистов, кто составит ему конкуренцию. Поэтому в конце сезона посмотрим», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

29-летний Сергеев выступал за петербургский клуб с 2022 года, проведя 93 матча и забив 30 голов.

Сергей Корниленко и Иван Сергеев. Сергеев вернулся в «Крылья». В «Зените» он не стал звездой, но вошел в историю клуба золотым голом

Источник: Legalbet
Андрей Канчельскис
Иван Сергеев
ФК Крылья Советов (Самара)
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