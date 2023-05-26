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Сегодня, 22:45

Канчельскис: «Талалаев «похоронил» сначала «Торпедо», а потом «Химки»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о перспективах «Химок» вернуться в РПЛ.

«В «Химках» считают, что у них нет конкурентов в Первой лиге? Они много чего говорят. Посмотрим, как будет на деле. Это сложная и тяжелая лига. Ее нельзя недооценивать.

Талалаеву придется справиться. Другого выбора нет. Он «похоронил» сначала «Торпедо», а потом и «Химки». Он обязан вернуться в РПЛ. Должен же этот человек наконец хоть что-то нормальное сделать!" — приводит слова Канчельскиса Sport24.

«Химки» официально вылетели из РПЛ после 28-го тура. Отставание подмосковной команды от спасительного 14-го места увеличилось до 8 очков за два тура до конца чемпионата России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-26-kanchelskis-talalayev-pokhoronil-snachala-torpedo-a-potom-i-khimki-on-obyazan-vernutsya-v-rpl
Андрей Канчельскис
Андрей Талалаев
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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