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Сегодня, 21:08

Канчельскис оценил трансферы «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал трансферы «Зенита».

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые согласовали с «Торино» переход полузащитника сборной Сербии Ивана Илича.

«Зенит» показывает, что на трансферном рынке ему равных нет. Если удастся привезти молодого игрока из Серии А, это будет здорово для российского чемпионата. С чем связана такая активность клуба на трансферном рынке? Думаю, «Зенит» хочет уверенно выиграть грядущий чемпионат. С хорошим таким отрывом», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Кроме того, команда Сергея Семака выиграла Кубок России и Суперкубок страны.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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