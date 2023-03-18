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Канчельскис отреагировал на поражение «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на поражение «Спартака» в матче с «Оренбургом» (0:2), который прошел в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Во-первых недонастрой, однозначно. Хотя «Оренбург» неплохо смотрится и на выезде, и дома. Во-вторых, искусственное поле. Когда ты играешь на хороших полях и потом выходишь на искусственное поле, нет сильной энергии и мотивации играть на этом поле. Я еще в начале сезона сказал: «Зенит — чемпион». Вы что думаете, все так просто делается? Не может «Спартак» быть чемпионом, потому что играет нестабильно и по подбору игроков намного-намного отстает от «Зенита». И «Оренбургу» проигрывает. Команда, которая борется за первое место, не должна проигрывать. И я говорю не только об «Оренбурге», о любой команде. Потеряли очки, сейчас уже практически все решено. Догнать «Зенит» будет очень сложно. Сейчас для «Спартака» главная задача — зацепиться за второе место. Думал, что все решится в очном матче «Спартака» с «Зенитом», но все решилось еще раньше», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

«Оренбург» поднялся на 6-е место, на счету клуба 31 очко за 20 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-dumal-chto-vsyo-reshitsya-v-ochnom-matche-spartaka-s-zenitom-no-vsyo-reshilos-eshyo-ranshe-236558/
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Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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