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Сегодня, 21:20

Канчельскис: «Баринов пополнил ряды сказочников, которые рассказывали о желании играть в Европе»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о продлении контракта полузащитника Дмитрия Баринова с «Локомотивом».

Новое соглашение Баринова с московским клубом рассчитано до 2026 года.

«Баринову по силам было заиграть в Турции — надо было цепляться за этот шанс. Сейчас ему уже 26, плюс три года контракта. Не думаю, что в 30 лет он кого-то заинтересует из европейских клубов. С учетом санкций, реальная возможность уйти была только этим летом — в статусе свободного агента. А получилась классическая история: все желание уехать в сильный чемпионат заканчивается хорошим контрактом в РПЛ. Баринов пополнил ряды сказочников, которые рассказывали о желании играть в Европе», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Баринов является воспитанником «Локомотива». В составе железнодорожников он становился чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и победителем Суперкубка страны.

После 28 туров «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 39 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-barinov-popolnil-ryady-skazochnikov-kotory-e-rasskazy-vali-o-zhelanii-igrat-v-evrope/
Андрей Канчельскис
Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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