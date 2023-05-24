Канчельскис: «Баринов пополнил ряды сказочников, которые рассказывали о желании играть в Европе»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о продлении контракта полузащитника Дмитрия Баринова с «Локомотивом».

Новое соглашение Баринова с московским клубом рассчитано до 2026 года.

«Баринову по силам было заиграть в Турции — надо было цепляться за этот шанс. Сейчас ему уже 26, плюс три года контракта. Не думаю, что в 30 лет он кого-то заинтересует из европейских клубов. С учетом санкций, реальная возможность уйти была только этим летом — в статусе свободного агента. А получилась классическая история: все желание уехать в сильный чемпионат заканчивается хорошим контрактом в РПЛ. Баринов пополнил ряды сказочников, которые рассказывали о желании играть в Европе», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Баринов является воспитанником «Локомотива». В составе железнодорожников он становился чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и победителем Суперкубка страны.

После 28 туров «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 39 очков.