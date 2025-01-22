Канчельскис — о заявлениях Федорищева: «Никто разбираться не будет. Все понимают, что надо быстренько замять это дело»

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о систематической коррупции в российском футболе.

«Для меня это просто смешно. Детский сад. Пускай разбираются. Хотя никто этого делать не будет. Все понимают, что надо быстренько замять это дело и больше не говорить о нем. Дело возбуждено? Будем ждать тогда финального вердикта. Посмотрим, до чего дойдут. Но не стоит забывать, что есть у нас органы в федерации футбола и после первого же звоночка они давно должны были быть там, в Самаре. Разобрались бы, а виновные понесли наказание. Но никому этого не надо. Видимо, всех все устраивает», — сказал Канчельскис «СЭ».

ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело о мошенничестве после заявлений Федорищева о коррупции в российском футболе. Ранее губернатор сообщил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

Дарик Агаларов