Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:41

Канчельскис отреагировал на слова Николсона о том, что у «Спартака» есть шансы на победу в РПЛ в этом сезоне

Виктория Кравченко

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слова игрока «Спартака» Шамара Николсона об игре московского клуба. Футболист считает, команда может стать чемпионом России.

«У «Спартака» есть такая манера — много говорить. Нужно на деле доказывать свои слова. Если у него есть яйца, пускай покажет их кому-нибудь. Человек приезжает, не зная не менталитета, ничего, и начинает делать такие громкие заявления. Это чистые понты. Вы сначала выиграйте, потом рассказывайте.

Такие игроки приезжают и думают, что у нас можно играть в футбол на одной ноге. Нет, здесь тоже есть команды, которые умеют играть в футбол и делают это неплохо. Да, ситуация подкосила наш чемпионат, но в футбол уже все научились играть. Пускай сначала что-то выиграет, а потом уже будет говорить про свои яйца. Яйца и в магазине продаются, не проблема», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Вчера, 2 октября, «Спартак» обыграл «Нижний Новгород» (2:1) в 11-м туре РПЛ. Клуб располагается на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 22 очка.

Андрей Канчельскис
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
3
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трусова ушла от Тутберидзе из-за любви к олимпийскому чемпиону? Ради кого она так поступила
Что будет, если есть колбасу каждый день? Мнение эксперта
Песков прокомментировал резкую критику Кадыровым военного руководства
Солдаты ВСУ попали в «огневой мешок» при попытке проникнуть в ЛНР
Минобороны заявило о вклинившихся в позиции российских военных танках ВСУ у Золотой Балки
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Гаврилов — об игре Промеса в текущем сезоне: «Забивает голы? Ну, молодец. Неизвестно, как дальше он себя проявит»

Бушманов: «У Зиньковского одна проблема — не привык пахать в обороне»