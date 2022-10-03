Канчельскис отреагировал на слова Николсона о том, что у «Спартака» есть шансы на победу в РПЛ в этом сезоне

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слова игрока «Спартака» Шамара Николсона об игре московского клуба. Футболист считает, команда может стать чемпионом России.

«У «Спартака» есть такая манера — много говорить. Нужно на деле доказывать свои слова. Если у него есть яйца, пускай покажет их кому-нибудь. Человек приезжает, не зная не менталитета, ничего, и начинает делать такие громкие заявления. Это чистые понты. Вы сначала выиграйте, потом рассказывайте.

Такие игроки приезжают и думают, что у нас можно играть в футбол на одной ноге. Нет, здесь тоже есть команды, которые умеют играть в футбол и делают это неплохо. Да, ситуация подкосила наш чемпионат, но в футбол уже все научились играть. Пускай сначала что-то выиграет, а потом уже будет говорить про свои яйца. Яйца и в магазине продаются, не проблема», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Вчера, 2 октября, «Спартак» обыграл «Нижний Новгород» (2:1) в 11-м туре РПЛ. Клуб располагается на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 22 очка.