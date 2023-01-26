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Канчельскис: «В России «особенными» тренерами можно назвать Романцева и Семина»

Мария Гусева
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением, кого из российских тренеров можно называть «особенным».

В европейском футболе такое прозвище носит Жозе Моуринью, возглавляющий «Рому».

«У нас много хороших, «особенных» тренеров. Семин и Романцев — это те тренеры, которых как раз можно назвать «особенными». Они многое сделали для российского футбола», — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса.

Под руководством Олега Романцева «Спартак» восемь раз становился чемпионом России. При Юрии Семине «Локомотив» трижды выигрывал первенство страны.

Источник: РБ Спорт
Андрей Канчельскис
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
Юрий Семин
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