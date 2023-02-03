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Андрей Канчельскис: «Клуб РПЛ никогда не выиграет Лигу чемпионов»

Мария Гусева
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о нынешнем поколении российских футболистов.

«У нашего поколения футболистов была другая система тренировок, — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса. — Сейчас же российские игроки слишком ранимые — то одно место болит, то другое, то что-то делать не хотят. У нас были характер, стремление и воспитание! Сейчас теоретики говорят, что надо все через мяч тренировать, как в Европе, но они сами-то не видели, как все устроено в европейских командах. Они там не играли, поэтому это просто смешно. В СССР у нас были совсем другие понятия в спорте, и жили мы, кстати, как обычные люди — на базе, в общежитиях.

Лигу Европы (Кубок УЕФА) мы уже выигрывали, а Лигу чемпионов никогда наш клуб не возьмет. Я не верю, что это когда-то произойдет. Я еще 25 лет назад говорил, что наш футбол не будет прогрессировать, но не думал, что настолько все плачевно будет, конечно. Крикуны рассказывают сказки, что все хорошо в футболе — пусть продолжают орать".

Из российских клубов обладателями Кубка УЕФА являются ЦСКА (2005) и «Зенит» (2008).

Источник: РБ Спорт
Андрей Канчельскис
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
РПЛ
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