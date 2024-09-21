Канчельскис: «Если «Динамо» не наладит дисциплину в обороне, у «Спартак» большие шансы победить»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

«Будет интересный матч, в котором будет много голов. У «Динамо», конечно, проблемы с игровой дисциплиной, потому они и получают по два мяча. Думают, что всегда все будет так проходить и будет такое везение, хотя «Ахмату» они должны были проигрывать. И это при том, что вели 2:0. Если «Динамо» не наладит игровую дисциплину в обороне, то «Спартак» имеет большие шансы победить «Динамо», — сказал Канчельскис Metaratings.ru.

«Спартак» после восьми туров в нынешнем сезоне РПЛ располагается на пятом месте в турнирной таблице с 15 очками, а «Динамо» располагается на строчку выше с 16 баллами.