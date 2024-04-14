Канчельскис порассуждал о возможном завершении карьеры Дзюбы

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном завершении карьеры нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Если смотреть на его игру и результативность, то этот сезон далеко не лучший в его карьере. Однако, возможно, следующий сезон Дзюба выдаст более ударный, если качественно пройдёт предсезонную подготовку. Но, повторюсь, Артем уже футболист не самый молодой, карьера близится к концу», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

В этом сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 23 игры во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Контракт 35-летнего форварда с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года.