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Канчельскис посоветовал Соболеву уезжать из России: «Беги, Форест, беги!»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что форварду «Спартака» Александру Соболеву нужно уезжать из России, если у него будет предложение из зарубежного чемпионата.

«Нужно понимать, есть ли к Соболеву вообще интерес в Европе. Если такой интерес будет, то Соболеву нужно собрать вещи и бежать. Как говорится: «Беги, Форест, беги!». Еще раз говорю нашим футболистам: бегите и там уже развивайтесь! Какой чемпионат подойдет Соболеву? Сейчас нет смысла об этом говорить. Если будет конкретное предложение по нему, тогда и будем разговаривать. Простота — это самая великая вещь, которая есть в этой жизни! Поэтому проще относитесь ко всему. Главное, чтобы у него было предложение, а рассуждать будем потом», — приводит Legalbet слова Канчельскиса.

В текущем сезоне 26-летний Соболев сыграл за «Спартак» 24 матча, в которых забил девять голов и сделал восемь результативных передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/begi-forest-begi-kanchelskis-posovetoval-napadayushemu/
Александр Соболев
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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