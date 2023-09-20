Канчельскис: «Я уже 10 лет говорю, что российским футболистам надо собирать чемоданы и уезжать в Европу»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис убежден, что отечественным футболистам надо переходить в европейские лиги.

«Я уже 10 лет говорю, что российским футболистам надо уезжать в Европу. И буду продолжать говорить. Если есть предложение, переходите туда! Нашим футболистам надо развиваться, вы же понимаете, какой сейчас уровень чемпионата России. Если есть предложение из Европы, пользуйтесь шансом — собирайте чемоданы и на вокзал! Европейские клубы интересуются избранными российскими футболистами, не всем это дано. Кто предложения не получит, будет продолжать играть в России», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ. Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Во время карьеры футболиста Канчельскис выступал за такие зарубежные клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Фиорентина», «Рейнджерс», «Саутгемптон» и «Аль-Хиляль».