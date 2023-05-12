Канчельскис поздравил Мостового с началом обучения в академии РФС

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» поделился мнением о тренерской карьере Александра Мостового.

«Давайте дождемся, когда у него будет предложение. Поздравляю его с началом обучения. Он молодец. Желаю ему получить лицензию и найти какую-нибудь команду», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ранее стало известно, что Мостовой успешно подал документы для обучения в академии РФС.

Планируется, что он будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков».