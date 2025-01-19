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Сегодня, 16:52

Канчельскис призвал руководство РПЛ вернуться к системе «весна-осень»

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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об идее возвращения чемпионата России к системе «весна-осень».

«Мы сейчас не играем в Европе и не можем перейти на лето, играем зимой. Белым мячом, красный мяч не можем найти — это у нас нормально. Люди должны понимать: перейдите на лето. Летом мы отдыхаем, зимой в минус 15 мы играем. Смысл где? Где логика? Я не вижу. Просто элементарные вещи не могут решить.

Ну возьмите ответственность на себя. Вы что, не видите? Зимой болельщики не приходят, холодно на трибунах. Летом нормальная погода, хорошие поля, хорошие стадионы... Нет, мы лезем в зиму, в минус 15, играем чуть ли не в шубах. Давайте играть, гробьте здоровье футболистов. Они же не играют, они только сидят, кроссворды разгадывают, и ничего не хотят делать. Играть зимой в футбол — это же просто катастрофа. Тем более что ближайшие два цикла мы пропустим. Ну перейдите, будем играть в Европе, вернемся на эту систему», — сказал Канчельскис Metaratings.ru.

Последний раз чемпионат России по системе «весна-осень» проводился в 2010 году. В России система «весна-осень» работает во Второй лиге в дивизионе «Б».

Источник: Metaratings.ru
Андрей Канчельскис
РПЛ
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