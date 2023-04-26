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Канчельскис: «Легионеры будут всегда в первую очередь, потому что это затраты»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о словах генерального директора «Сатурна» Романа Широкова о пиетете перед легионерами в России.

«Роман играл в «Зените» и в «Спартаке», причем играл в основе лучше, чем легионеры. Может быть, ему так кажется? Если легионер сильнее, он и попадет в состав. К легионерам всегда будет другое отношение в любой стране, но, можно сказать, временно, примерно первые полгода. Легионеры будут всегда в первую очередь, потому что это затраты. К ним будет много вопросов — почему не играет, почему его купили? И вопросы эти будут задавать все, от болельщиков до президента. Игроку нужно быть лучше или, как минимум, на одном уровне с легионерами, которых покупают, и тогда он будет попадать в состав», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Широков заговорил о пиетете перед иностранными игроками в России на фоне высказывания форварда Александра Кокорина, который отметил, что забил за «Динамо» 50 голов в 203 матчах, но при этом легендами московского клуба считают Матье Вальбуэна и Люка Уилкшира. По мнению российского футболиста, легионеры не показали столь высоких результатов.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-o-slovakh-shirokova-legionery-budut-vsegda-v-pervuyu-ochered-potomu-chto-eto-zatraty-246281/
Андрей Канчельскис
Роман Широков
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