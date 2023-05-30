Канчельскис: «Если у Сперцяна есть предложение из Европы, то почему бы и не согласиться?»

Сегодня, 18:01
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на слухи о том, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян решил перебраться в европейский клуб этим летом.
— Если предложение есть, то почему бы не него и не согласиться? Но откуда вы узнали, что он готов уехать? — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».
— Сегодня об этом написал армянский журналист Хвач Хачатрян.
— Мне сложно судить, какой вес он имеет в спортивной журналистике. Если бы об этом написали европейские ведущие СМИ, то тогда это уже другое дело.
— Готов ли теоретически Сперцян к переезду в Европу?
— Теоретически можно говорить о многих вещах, нужно смотреть конкретно на предложения. Вот когда они будут, тогда и можно будет досконально обсудить эту тему.
В текущем сезоне Сперцян сыграл в 39 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2026 года.
«Краснодар» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков за 29 туров.