Канчельскис: «В «Спартак» приходят строители и команда занимает четвертое-пятое место»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал заявление спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала, который заявил, что вместе с новым главным тренером красно-белых будет строить команду, которая приблизит клуб к титулам.

«Они уже 10 лет строят, все никак не могут построить. Все приходят и строят, строят. Там, по-моему, Романцев и Бесков построили в свое время команду. Сейчас все эти строители приходят и строят команду так, что она занимает четвертое-пятое место. Хорошие строители, да? Я не знаю, какое к тренеру доверие, каких ему дадут футболистов. Что хочет «Спартак»? «Спартак» ведь у нас команда уникальная, с уникальными руководителями», — приводит Metaratings слова Канчельскиса.

В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками.