Канчельскис: «Вернблум — лицемер, пешка, которой управляют. Что ему скажут, то он и будет гавкать»

Бывший игрок сборной СССР Андрей Канчельскис отреагировал на слова экс-полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума.

«Вообще непонятно, что сейчас творится в мире. Люди лицемерные, нет ничего святого у них. Он негодяй, лицемер. Что ему скажут, то он и будет гавкать. Понтус — пешка, которой управляют. Пусть извиняется, что он вообще в футбол начал играть. Почему он это не говорит? Негодяй он, ничего святого у него, слов нет у меня про него», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Ранее 37-летний Вернблум принес извинения перед народом Швеции за свое выступление за армейскую команду.

Швед защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2018 год. Всего за красно-синих он провел 224 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 17 результативных передач. Вместе с армейцами полузащитник стал трехкратным чемпионом России.

Вернблум завершил свою игровую карьеру летом 2021 года. Помимо ЦСКА он выступал за ПАОК, шведский «Гетеборг» и «АЗ Алкмар».