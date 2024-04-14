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Сегодня, 17:24

Канчельскис рассказал, благодаря чему Дзюба может ударно провести следующий сезон

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями о возможном завершении карьеры форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Трудно сказать, действительно ли максимально близок момент, когда Артем Дзюба завершит карьеру. Сейчас он практически не играет, у него участились травмы, непонятно, в каких он физических кондициях. Естественно, карьера Дзюбы близится к завершению, но, может быть, год-два он еще поиграет. Если смотреть на его игру и результативность, то этот сезон далеко не лучший в его карьере. Однако, возможно, следующий сезон Дзюба выдаст более ударный, если качественно пройдет предсезонную подготовку», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

35-летний Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. На счету форварда 12 голов и 9 результативных передач в 34 матчах за столичную команду. Соглашение игрока рассчитано до конца текущего сезона с опцией продления еще на год.

Источник: Legalbet
Андрей Канчельскис
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
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