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Сегодня, 15:01

Канчельскис рассказал, что его внимание сконцентрировано на европейском футболе

Камила Абдурахманова
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Бывший полузащитник сборной России и ряда европейских клубов Андрей Канчельскис сообщил об уровне своего интереса к РПЛ и к другим европейским лигам.

«Естественно, то, что наш чемпионат прекращается, это нормальное явление. В России выпадает снег, наступает зима. Мы к этому привыкли. А так посмотрим, как команды проведут зимние сборы. Но кроме РПЛ есть и другие лиги. АПЛ, ла лига, серия А. Зимой будет много футбола, которым можно будет наслаждаться.

— До перерыва вы больше смотрели РПЛ или европейские лиги?

— Естественно, европейские. Там футбол более динамичный, агрессивный и яркий. В основном мое внимание сконцентрировано на европейском футболе, интереснее смотреть за ним», — сказал Канчельскис Metaratings.ru.

Канчельскис выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Эвертон», в Италии — за «Фиорентину», в Шотландии — за «Рейнджерс».

Источник: Metaratings.ru
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Андрей Канчельскис
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