Канчельскис рассказал, что рекомендовал Файзуллаева в «Локомотив»

Бывший главный тренер узбекского «Навбахора» Андрей Канчельскис рассказал, какому российскому клубу рекомендовал приобрести Абоссбека Файзуллаева, и порассуждал о будущем узбекского футболиста.

«Я рекомендовал Файзуллаева в «Локомотив», но там не обратили внимания на него. Странно — почему? Но это уже работа их селекционного отдела, не знаю, работают ли они вообще там. Я рад, что Абосс приехал в ЦСКА и показывает неплохую игру. Дай бог ему здоровья и стабильности, это всегда признак мастерства. Мог Файзуллаев сразу из «Пахаткора» переехать в Европу? Я считаю, он правильно сделал, что пошёл в ЦСКА и зарекомендовал себя там. Если он будет показывать такую игру дальше, то у него будут шансы уехать в классный чемпионат», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года из «Пахтакора». За красно-синих футболист сыграл 13 матчей. В них 20-летний игрок забил 1 мяч и отдал 6 голевых передач.