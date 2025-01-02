Канчельскис рассказал, что загадал на Новый год возращение российского футбола на международную арену

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, что загадал на Новый год.

«Желаю всем здоровья, это самое главное в жизни. Чтобы у футболистов и у болельщиков не было никаких проблем и травм. И очень хочется, загадал такое желание, чтобы наши команды в 2025 году вернулись в Лигу чемпионов, а наша сборная могла участвовать в чемпионах мира и Европы», — сказал Канчельскис «СЭ».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.