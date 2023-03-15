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Сегодня, 15:33

Канчельскис рассказал о разговоре с мамой о переезде из Украины в Россию

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что его мать не хочет переезжать в Россию из Украины.
«Сегодня мы созванивались. У нее все нормально. Кировоград находится в средней части Украины — там не бомбят. Неприятны эти сирены постоянно. Жива-здорова. Мы с сестрой хотели, чтоб она поехала в Израиль, но она уже в возрасте и сказала, что никуда не поедет. В Москву она тоже не поедет. Раньше она приезжала в гости. Ну что, мы уговаривать будем. Конечно, пытаемся донести, но не хочет», — приводит слова Канчельскиса РИА Новости.

Андрей Канчельскис
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