Канчельскис рассказал о разговоре с мамой о переезде из Украины в Россию

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что его мать не хочет переезжать в Россию из Украины.

«Сегодня мы созванивались. У нее все нормально. Кировоград находится в средней части Украины — там не бомбят. Неприятны эти сирены постоянно. Жива-здорова. Мы с сестрой хотели, чтоб она поехала в Израиль, но она уже в возрасте и сказала, что никуда не поедет. В Москву она тоже не поедет. Раньше она приезжала в гости. Ну что, мы уговаривать будем. Конечно, пытаемся донести, но не хочет», — приводит слова Канчельскиса РИА Новости.