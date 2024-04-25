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Сегодня, 07:02

Канчельскис рассказал о желании пожить в Италии

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о желании пожить в Италии.

«Если сравнивать уровень комфорта британской и российской столицы, то приятнее всегда там, где есть работа. Жить в России или Европе? На старости лет хотелось бы купить домик во Флоренции. Мне безумно нравится этот маленький культурный город. Посмотрим, куда жизнь забросит. Для меня не важно, где жить, будь то Москва, Абу-Даби или Бишкек. Где работа, там и комфортнее. Главное — заниматься любимым делом», — цитирует Канчельскиса Sport24.

55-летний Канчельскис в Англии выступал за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон», всего он провел там 10 лет.

Источник: https://sport24.ru/football/news-641275-kanchelskis-deti-zhivut-v-londone-samby-na-starosti-let-khotel-kupit-domik-vo-florentsii
Андрей Канчельскис
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