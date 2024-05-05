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Сегодня, 07:36

Канчельскис рассказал об интриге в турнирной таблице чемпионата России

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал конкуренцию в чемпионате России.

«Ничего удивительного в поражении «Краснодара» нет. Он весь сезон отдает «Зениту» первое место. Пока «Краснодар» не готов к чемпионству, его игроков трясет в ответственные моменты. «Зенит» спокойно доведет дело до конца — вот и вся интрига», — сказал Канчельскис «РБ Спорт».

«Краснодар» (50 очков) остается на втором месте в РПЛ. Команда Мурада Мусаева упустила шанс обойти «Зенит» (50), который сейчас опережает «быков» по дополнительным показателям при матче в запасе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-krasnodar-ne-gotov-k-chempionstvu-ih-tryaset/
Андрей Канчельскис
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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