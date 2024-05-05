Канчельскис рассказал об интриге в турнирной таблице чемпионата России

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал конкуренцию в чемпионате России.

«Ничего удивительного в поражении «Краснодара» нет. Он весь сезон отдает «Зениту» первое место. Пока «Краснодар» не готов к чемпионству, его игроков трясет в ответственные моменты. «Зенит» спокойно доведет дело до конца — вот и вся интрига», — сказал Канчельскис «РБ Спорт».