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Сегодня, 13:25

Канчельскис считает, что Батракову нужно сразу переходить в европейский клуб

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о хавбеке «Локомотиве» Алексее Батракове.

«Батраков уже играет на уровне лучших игроков РПЛ. Если будет предложение из европейского клуба, надо брать первый же билет на самолет и улетать. Ему не нужно мариноваться в чемпионате России до 23 лет, ничего хорошего из этого не выйдет», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Батраков в этом сезоне забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 23 матчах за «Локомотив».

Источник: РБ Спорт
Алексей Батраков
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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