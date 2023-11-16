Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:56

Канчельскис считает, что Чалов и Тюкавин могут заиграть в средних европейских клубах

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, кто из российских игроков способен заиграть в европейских чемпионатах.

«В РПЛ нет российских футболистов, которые прямо сейчас смогли бы усилить европейские топ-клубы. В нашем чемпионате совершенно другие скорости игры, поэтому даже лучшие игроки Лиги не смогут выиграть конкуренцию за место в стартовом составе европейского клуба. Опять же мы видим, что происходит с Миранчуком в «Аталанте». Кто прямо сейчас готов к переходу европейский чемпионат? Тюкавин и Чалов смогли бы заиграть в средних европейских клубах. Они еще не достигли своего потолка и могут прибавить», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Ранее экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий посоветовал российским футболистам для развития уезжать за границу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-chalov-i-tyukavin-mogut-zaigrat-v-srednih-evropejskih-klubah/
Андрей Канчельскис
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
Константин Тюкавин
Обсудить
Читайте также
Наших фигуристов селят на «Гран-при» к тараканам. Они правда гордость страны?
Защитник «Милана» Флоренци подозревается в незаконных ставках
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Лещук: «Я вообще не смотрю футбол»

Барбоза: «Мостовой и Измайлов имеют все факторы, чтобы работать тренерами»