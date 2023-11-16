Канчельскис считает, что Чалов и Тюкавин могут заиграть в средних европейских клубах

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, кто из российских игроков способен заиграть в европейских чемпионатах.

«В РПЛ нет российских футболистов, которые прямо сейчас смогли бы усилить европейские топ-клубы. В нашем чемпионате совершенно другие скорости игры, поэтому даже лучшие игроки Лиги не смогут выиграть конкуренцию за место в стартовом составе европейского клуба. Опять же мы видим, что происходит с Миранчуком в «Аталанте». Кто прямо сейчас готов к переходу европейский чемпионат? Тюкавин и Чалов смогли бы заиграть в средних европейских клубах. Они еще не достигли своего потолка и могут прибавить», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Ранее экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий посоветовал российским футболистам для развития уезжать за границу.