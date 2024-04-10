Канчельскис считает, что Чалов может пересидеть в РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил шансы нападающего ЦСКА Федора Чалова на отъезд в Европу.

«Разговоры о Чалове и Европе идут уже давно. Уважение Федору за то, что хочет попробовать себя среди лучших. Но тут важно уже брать и ехать. Кузяев поехал в самый простой «Гавр» и все равно прибавил там. А Чалов все никак не уедет. Так может и пересидеть в РПЛ», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

ЦСКА 9 апреля объявил о продлении контракта с Чаловым до лета 2025 года. В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 31 матч во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи.