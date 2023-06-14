Канчельскис: «Чалов — нападающий с мозгами, ему надо бежать из РПЛ в Европу сломя голову»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о форварде ЦСКА Федоре Чалове.

«Федор Чалов — нападающий с мозгами, командный игрок. Редкий продукт для нашего футбола. Видно, что человек читает игру, понимает, что происходит на поле. Таких футболистов очень ценят в Европе. Если у Федора есть желание, то надо туда бежать из РПЛ сломя голову. 25 лет — отличный возраст. Он еще сможет там себя проявить. А если останется здесь, то не раскроет до конца свой потенциал. Сейчас Чалов — один из лучших российских нападающих», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

В этом сезоне Чалов стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны в составе ЦСКА. 25-летний нападающий провел 41 матч за московскую команду, отметился 24 голами и 6 результативными передачами.