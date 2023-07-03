Канчельскис считает, что чемпионские амбиции «Спартака» сильно преувеличены

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о турнирных раскладах в сезоне-2023/24 РПЛ.

Он предположил, что «Спартак» вряд ли выиграет золото чемпионата России, потому что у московской команды нет состава, который мог бы навязать борьбу «Зениту». В прошлом сезоне клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом страны в пятый раз подряд.

«Судя по результатам прошлого чемпионата и кадровым решениям в межсезонье, можно предположить, что «Спартак» не станет чемпионом в новом сезоне», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

По словам эксперта, чемпионские амбиции красно-белых сильно преувеличены и раздуты прессой.

«Так происходит перед началом каждого нового чемпионата — болельщики красно-белых предвкушают новый сезон и начинают строить воздушные замки, где «Спартак» выигрывает РПЛ. На деле же у команды в данный момент нет ресурса, чтобы всерьез сражаться с «Зенитом» за первое место. Расклад первой пятерки такой: «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо» или «Краснодар», — сказал Канчельскис.

Новый сезон чемпионата страны стартует 21 июля. В первом туре красно-белые сыграют с «Оренбургом». «Спартак» в последний раз становился победителем РПЛ в сезоне-2016/17.