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Сегодня, 18:27

Канчельскис считает, что ЦСКА уже не отпустит второе место в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о борьбе за медали РПЛ.

«Может ли «Спартак» побороться за тройку? Все может быть. «Ростов» мог, например, обыграть «Факел» и вести борьбу за второе место, а они проиграли команде, которая идет внизу турнирной таблицы. ЦСКА забрался высоко сейчас — второе место уже не отпустят. «Спартак» будет бороться за третье-четвертое место», — приводит «Чемпионат» слова Канчельскиса.

После 26 туров «Зенит» набрал 64 очка и досрочно стал чемпионом РПЛ. Второе место в турнирной таблице занимает ЦСКА (51 очко). Третьим идет «Ростов» (50 очков), четвертым — «Спартак» (49 очков).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5097915-kanchelskis-cska-uzhe-ne-otpustit-vtoroe-mesto-a-spartak-budet-borotsya-za-3-4-strochku.html
Андрей Канчельскис
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