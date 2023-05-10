Канчельскис считает, что ЦСКА уже не отпустит второе место в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о борьбе за медали РПЛ.

«Может ли «Спартак» побороться за тройку? Все может быть. «Ростов» мог, например, обыграть «Факел» и вести борьбу за второе место, а они проиграли команде, которая идет внизу турнирной таблицы. ЦСКА забрался высоко сейчас — второе место уже не отпустят. «Спартак» будет бороться за третье-четвертое место», — приводит «Чемпионат» слова Канчельскиса.

После 26 туров «Зенит» набрал 64 очка и досрочно стал чемпионом РПЛ. Второе место в турнирной таблице занимает ЦСКА (51 очко). Третьим идет «Ростов» (50 очков), четвертым — «Спартак» (49 очков).