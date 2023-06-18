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Канчельскис — о «Динамо»: «Надо, чтобы в клуб пришли люди, которые понимают в футболе, а не жулики»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил шансы «Динамо» навязать «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство в следующем сезоне.

«В «Динамо» с такими спонсорами и вливаниями вообще происходит бардак. Надо, чтобы в клуб пришли люди, которые понимают в футболе, а не жулики, дилетанты и воры. Тогда все встанет на свои места. А что взять с жуликов? Приходят временщики и все. Те же ЦСКА и «Спартак» могут что-то противопоставить «Зениту», другие команды пока не в силах этого сделать. Пока «Динамо» не разберется в своих внутренних проблемах, рано говорить о чем-то», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Канчельскиса.

По итогам сезона-2022/23 «Динамо» финишировало на 9-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. 13 июня появилась информация о том, что московский клуб после отставки Славиши Йокановича может возглавить Марцел Личка из «Оренбурга».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005169573_kanchelskis__o_dinamo_nado_chtobyi_v_klub_prishli_lyudi_kotoryie_ponimayut_v_futbole_a_ne_juliki_diletantyi_i_voryi
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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