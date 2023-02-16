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Сегодня, 14:22

Канчельскис считает, что Дзюба способен реанимировать свою карьеру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что Дзюба сможет спасти свою карьеру в «Локомотиве».

«Переход Дзюбы в «Локомотив» — главное событие трансферного окна в России. Думаю, он способен реанимировать свою карьеру. В ближайших матчах Артем будет очень заряжен. Сначала игра против «Спартака», а потом «Ростов» Карпина. Красно-белым Артем забивает регулярно, поэтому велика вероятность, что так и произойдет. Ему хочется проявить себя как можно скорее и снова всем доказать, что они ошиблись насчет него», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-dzyuba-sposoben-reanimirovat-kar-eru-dumayu-on-zab-et-spartaku-v-kubke/
Андрей Канчельскис
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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