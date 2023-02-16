Канчельскис считает, что Дзюба способен реанимировать свою карьеру

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что Дзюба сможет спасти свою карьеру в «Локомотиве».

«Переход Дзюбы в «Локомотив» — главное событие трансферного окна в России. Думаю, он способен реанимировать свою карьеру. В ближайших матчах Артем будет очень заряжен. Сначала игра против «Спартака», а потом «Ростов» Карпина. Красно-белым Артем забивает регулярно, поэтому велика вероятность, что так и произойдет. Ему хочется проявить себя как можно скорее и снова всем доказать, что они ошиблись насчет него», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.