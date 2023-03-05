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Канчельскис: «Fan ID убивает наш футбол. Стадионы обречены пустовать»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о введении Fan ID на российских стадионах.

«Очень предсказуемо было увидеть пустые трибуны. У нас и так только топ-матчи собирали полные стадионы, а с введением Fan ID вообще будет мрак. Даже «Спартак» — ЦСКА никого не соберет. Fan ID убивает наш футбол. Стадионы обречены пустовать. Это антифутбольный проект», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги — «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода».

С весенней части сезона для посещения матчей любой из 16 команд РПЛ необходимо оформить Fan ID.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-fan-id-ubivaet-rossijskij-futbol-stadiony-obrecheny-pustovat/
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
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