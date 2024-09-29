Канчельскис считает, что Глушенков напоминает его самого в годы игровой карьеры

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис сравнил себя с полузащитником «Зенита» Максимом Глушенковым.

«Я все-таки играл справа в атаке, у него позиция другая. В одном сезоне я забил 14 голов — Глушенков тоже хорошо использует свои шансы. В плане реализации он чем-то напоминает меня. Радует, что он нацелен на ворота и всегда хочет завершить атаку, а не запороть ее. Так что Максим — молодец», — сказал Канчельскис.

25-летний Глушенков выступает за клуб из Санкт-Петербурга с лета 2024 года. В текущем сезоне Глушенков провел 7 матчей в РПЛ, забил 7 голов и сделал голевую передачу.