Канчельскис: «Руководители «Химок» мало что понимают в футболе»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выступил с критикой работы руководства подмосковных «Химок» в нынешнем сезоне РПЛ.

«В «Химках» есть руководители, которые мало что понимают в футболе. Много нефутбольных людей вокруг команды вешают лапшу на уши руководителям клуба, и руководители верят, что им говорят. Они так поверят, что вылетят в следующем году. Не вижу прогресса в этом клубе, у них тренер — испанец, часто фигурирует агент, который живет в Испании. Все почему-то лезут в футбол и начинают рассказывать сказки. А футбольных людей мало — нам сложно с ними общаться!», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

«Химки» ушли на зимнюю паузу в чемпионате России на 13-й строчке турнирной таблицы с 16 очками.