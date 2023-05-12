Канчельскис считает, что из-за доминирования «Зенита» интерес к РПЛ будет падать

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, упадет ли интерес к чемпионату России, если «Зенит» продолжит свое доминирование в российском футболе.

«Наверное, интерес будет падать к российскому чемпионату из-за доминирования «Зенита», но все равно смотреть футбол люди будут. Хочется, чтобы в РПЛ была интрига, это не дело, что один клуб выигрывает все. Никакого прогресса не будет, если один клуб будет доминировать на протяжении многих лет. Сейчас в РПЛ интрига только в борьбе за выживание. Так должно быть и вверху таблицы», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Петербургская команда, возглавляющая турнирную таблицу чемпионата России, на 13 очков опережает идущий вторым ЦСКА.