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Канчельскис: «Кузяев правильно делает, что ищет европейский клуб. В «Зените» ему нечего ловить»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о поиске полузащитником Далером Кузяевым европейского клуба.

«Конечно, Кузяев правильно делает, что ищет европейский клуб. В «Зените» ему нечего ловить. Он там уже все выиграл, развития никакого нет, уровень чемпионата постоянно падает, конкурентов нет, еврокубков — тоже. Только в Европе Кузяев сможет прогрессировать. Это правильный выбор. Думаю, ему не нужно отказываться от вариантов в чемпионате Турции — там обожают футбол, команды играют в еврокубках. Надеюсь, в этот раз Кузяеву удастся найти команду и заиграть в Европе», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

30 июня у Кузяева истек контракт с «Зенитом». Сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «Бешикташе».

Кузяев выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2017 года. Всего полузащитник провел 183 матча в составе сине-бело-голубых, забил 23 гола и отметился 29 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-kuzyaev-pravil-no-delaet-chto-ishhet-evropejskij-klub-v-zenite-emu-nechego-lovit/
Андрей Канчельскис
Далер Кузяев
Футбол
ФК Зенит
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