Канчельскис считает, что Ловрен может заиграть в «Реале» или «Барселоне»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» игру защитника «Зенита» и сборной Хорватии Деяна Ловрена в матче 1/8 финала чемпионата мира против Японии (1:1, 3:1 — по пенальти).

«Может ли Ловрен уехать в Европу? Наверное, может. Подождем, увидим, что будет после чемпионата мира. Думаю, многие команды положили глаз на Деяна. Предложения будут. Может ли он заиграть в «Барселоне» или «Реале»? Почему бы нет. Должно быть видение тренера, который понимает, что хочет сделать для результата команды, что нужно усилить защиту. Хорошая команда найдется, которая захочет видеть Ловрена у себя», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ловрен выступает за «Зенит» с 2020 года. Ранее он играл за «Ливерпуль», «Саутгемптон», «Лион», загребское «Динамо» и «Интер Запрешич».

На ЧМ-2022 33-летний хорват провел четыре матче за национальную команду и отметился одной результативной передачей.