Канчельскис: «Любой российский футболист может уехать в Европу»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, какой российский игрок может переехать в топ-чемпионат.

«Любой российский футболист может уехать в Европу. Только нужно, чтобы было предложение официальное. А самое главное, что надо там играть, получать достаточно времени на поле. Вот когда Сафонов уехал в «ПСЖ», то некоторые люди скептически отнеслись к этому переходу. А в итоге Матвей получает свои шансы и пользуется ими», — сказал Канчельскис «СЭ».

25-летний вратарь Матвей Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. С того момента он провел за «ПСЖ» 8 матчей, пропустил 6 мячей и трижды отыграл на ноль.