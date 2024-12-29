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Сегодня, 13:08

Канчельскис: «Малком не стоил 60 миллионов евро, которые заплатил «Аль-Хиляль»

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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что в ближайшее время никто не сможет побить рекордный переход форварда «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль». Саудовский клуб заплатил российскому около 60 миллионов евро.

«Мне кажется, в 2025 году кому-то сложно будет перебить 60 миллионов. Навряд ли кто-то даст такие деньги. В принципе, если «Аль-Хиляль» или «Аль-Наср» захотят, то могут дать 60, 80, 100 млн. Эти клубы могут себе позволить.

Они могут Глушенкова за 60 купить. Только он этих денег не стоит. И Малком столько не стоил, а они заплатили. Если тренер хочет, президент не против, то могут выложить и больше. Будет конкретика — будем обсуждать, кто стоит этих денег, а кто нет», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

27-летний бразилец провел за «Аль-Хиляль» 66 матчей, забил 26 голов и сделал 21 результативную передачу.

Источник: legalbet.ru
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Андрей Канчельскис
РПЛ
ФК Зенит
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