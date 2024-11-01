Канчельскис считает, что матч с ЦСКА может повлиять на будущее Станковича в «Спартаке»

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о предстоящем дерби между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 14-го тура РПЛ.

«Фаворитом матча назову ЦСКА, все-таки команда играет дома. Да и сейчас армейцы выглядят лучше «Спартака». ЦСКА вполне может расшатать кресло под Станковичем. Поражение в дерби болельщики могут не простить», — сказал Канчельскис «РБ Спорт».

Матч на «ВЭБ Арене» состоится 2 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 24 балла. «Спартак» расположился на 6-й строчке, набрав 22 очка.