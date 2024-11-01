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Сегодня, 19:55

Канчельскис считает, что матч с ЦСКА может повлиять на будущее Станковича в «Спартаке»

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Экс-футболист «Спартака» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о предстоящем дерби между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 14-го тура РПЛ.

«Фаворитом матча назову ЦСКА, все-таки команда играет дома. Да и сейчас армейцы выглядят лучше «Спартака». ЦСКА вполне может расшатать кресло под Станковичем. Поражение в дерби болельщики могут не простить», — сказал Канчельскис «РБ Спорт».

Матч на «ВЭБ Арене» состоится 2 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 24 балла. «Спартак» расположился на 6-й строчке, набрав 22 очка.

Источник: РБ Спорт
Андрей Канчельскис
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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