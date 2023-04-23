Канчельскис считает, что несостоявшийся переход в «Челси» повлиял на психологическое состояние Захаряна

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что несостоявшийся переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» повлиял на психологическое состояние футболиста, что сказалось на его игре в текущем сезоне.

«Арсен сломался в психологическом плане, у него пропал футбольный интерес. Ему уже напели сказок про «Челси». Англия и Россия — две разные вещи. Когда ты мог быть одной ногой в топ-команде, в лучшей лиге мира, то, конечно, сейчас твоя игра не идет и все вокруг раздражает. Его надо было поддерживать, чтобы он играл так же, как раньше. Можно ставить крест на истории с «Челси». Сейчас это абсолютно нереально. А сказочников слушать не надо», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

В августе прошлого года «Челси» достиг с «Динамо» договоренности о переходе Захаряна, но трансфер россиянина в английский клуб не состоялся по техническим причинам. В сезоне-2022/23 полузащитник провел за москвичей 31 матч, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.