Канчельскис: «Еще рано оценивать работу Галактионова»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о работе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Еще рано оценивать работу Галактионова. Это нужно делать в конце сезона. Да, «Локомотив» начал хорошо, но посмотрим, как будет дальше. Молодцы, выходят из этого положения. Еще не хватало, чтобы «Локомотив» играл в первой лиге. Дзюба после матча с «Краснодаром» сказал, что в перерыве Галактионов устроил разнос? Взбучка должна быть, потому что команда — это как семья, где подобное происходит. Главное, чтобы происходящее в раздевалке не выносилось на публику», — приводит Legalbet слова Канчельскиса.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Под его руководством железнодорожники занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.