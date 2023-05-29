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РПЛ

Сегодня, 14:12

Канчельскис считает, что РПЛ сильно деградировала

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уровне РПЛ.

«В этом сезоне было очень много слабых матчей. К сожалению, хороших футболистов с каждым годом в РПЛ становится все меньше. Тот же «Спартак» с такой игрой лет 10 назад не входил бы даже в восьмерику сильнейших, а сейчас они борются за второе место. На нормальном уровне только «Зенит», поэтому у него и нет никакой конкуренции. Лига сильно деградировала, уровень футбола в стране упал. Не знаю, о каком развитии можно вообще говорить и когда оно наступит», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

«Зенит» досрочно стал чемпионом России в сезоне-2022/23. Клуб из Санкт-Петербурга выиграл пять последних розыгрышей чемпионата.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-let-10-nazad-takoj-spartak-ne-vhodil-by-dazhe-v-top-8-rpl-sil-no-degradirovala/
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
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