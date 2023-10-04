Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:12

Канчельскис считает, что сейчас нет смысла делать какие-либо изменения в «Спартаке»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями о судьбе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в преддверии матча красно-белых с «Динамо» в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Не знаю решается ли судьба Абаскаля в матче с «Динамо». Я не вхожу в совет директоров «Спартака». «Спартак» — уникальная команда, поэтому у них может все решиться в любой момент. Думаю, что сейчас нет смысла делать какие-либо изменения, но в «Спартаке» может произойти все что угодно. Команде нужно реабилитироваться перед болельщиками после 0:4 от «Крыльев», плюс самим игрокам получить положительные эмоции очень важно. Думаю, будет очень интересная игра», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» в рамках группового турнира Кубка России пройдет 4 октября и начнется в 16.45 по московскому времени. 8 октября красно-белые сыграют против ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В феврале московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025-го. На данный момент спартаковцы под его руководством занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков.

Источник: https://legalbet.ru/news/kanchelskis-sejchas-net-smisla-delat-kakie-libo/
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
Обсудить
Читайте также
«Пусть выберет любого». Брат Хабиба ответил на вызов блогера Милохина
Кудерметова выиграла 12 геймов подряд и победила Цуренко на турнире в Пекине
ВС РФ уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»
СМИ сообщили об отказе Алиева от встречи с лидерами Армении и ЕС
Пушилин раскрыл количество российских военнослужащих в плену ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Тихонов назвал причину поражения «Крыльев Советов» от «Ахмата»: «Они решили сконцентрироваться на чемпионате»
«Динамо» — «Спартак»: Джикия и Мелешин выйдут в стартовом составе
«Динамо» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча Кубка России
«Сочи» — «Оренбург»: гости сравняли счет
«Сочи» — «Оренбург»: хозяева вышли вперед
Яркая неделя «Крыльев». Разгромили «Спартак», но с треском вылетели из Кубка
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
Защитник «Балтики» Гассама: «Мне нравятся русские, это отличные и дружелюбные люди»
Тарпищев раскритиковал Абаскаля за совершенные ошибки в «Спартаке»
Ненахов дал совет Дзюбе по стилю: «Пусть перестанет носить розовые кроссовки»
Агент Магкеева рассказал о восстановлении игрока после разрыва крестов: «Все проходит по плану»
Агент Комличенко надеется, что игрок примет участие в ближайшем матче «Ростова»
У Промеса худшая безголевая серия за карьеру в «Спартаке». Почему Квинси не похож сам на себя?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев раскритиковал Абаскаля за совершенные ошибки в «Спартаке»

Защитник «Балтики» Гассама: «Мне нравятся русские, это отличные и дружелюбные люди»