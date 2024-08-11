Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:45

Канчельскис: «Соболев не нужен европейским клубам в такой форме»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сомневается, что нападающий «Спартака» Александр Соболев сможет продолжить карьеру в европейском клубе.

«Может ли Соболев продолжить карьеру в Европе? Он неудачно провел прошлый сезон, в этом вообще не играет, поэтому тяжело представить сейчас его переход в Европу. Соболев не нужен европейским клубам в такой форме», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Соболев провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от работы с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с желанием футболиста перейти в «Зенит».

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
Обсудить
Читайте также
Бах решил покинуть свой пост в МОК в 2025 году
Баскетболист Йокич бурно отметил завоевание бронзы на Олимпиаде-2024
Заслуженная артистка России Людмила Шестакова умерла на 68-м году жизни
«Крылья Советов» – «Факел», 11 августа 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура РПЛ сезона 2024/2025
МИД РФ предупредил о жестком ответе на удары ВСУ по российским регионам
Опубликовано видео с моментом падения сбитой ракеты ВСУ на жилой дом в Курске
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
«Крылья Советов» — «Факел»: смотреть трансляцию матча РПЛ
Тормена поделился эмоциями от первого гола за «Краснодар»
Защитник «Краснодара» Тормена: «Нам нужно было обыгрывать ЦСКА»
Лаксальт заявил, что для борьбы за чемпионство «Динамо» нужно усилиться
Виллиан Роша показал, как выглядит его травмированная нога после столкновения со Сперцяном
«Динамо» летом не получало предложений от зарубежных клубов о переходе Фомина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лаксальт заявил, что для борьбы за чемпионство «Динамо» нужно усилиться

Защитник «Краснодара» Тормена: «Нам нужно было обыгрывать ЦСКА»