Канчельскис: «Соболев не нужен европейским клубам в такой форме»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сомневается, что нападающий «Спартака» Александр Соболев сможет продолжить карьеру в европейском клубе.

«Может ли Соболев продолжить карьеру в Европе? Он неудачно провел прошлый сезон, в этом вообще не играет, поэтому тяжело представить сейчас его переход в Европу. Соболев не нужен европейским клубам в такой форме», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Соболев провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от работы с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с желанием футболиста перейти в «Зенит».